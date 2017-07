Haïti - Actualité : Zapping...





Les ravisseurs exécutent leur otage de 12 ans :

Jeudi, le corps sans vie de Georges Dany Lafleur, âgé de 12 ans, enlevé mardi dernier à Pont-Sondé, a été retrouvé dans un canal d’irrigation. Il avait un bloc de béton attaché à sa ceinture et un trou de balle au niveau du front. Le père de la victime affirme que les ravisseurs avaient réclamé 50,000 dollars américains en échange de la libération de son fils.



AVIS Passeports (Guadeloupe) :

Le Consulat de la République d’Haïti à Pointe-à-Pitre informe la communauté haïtienne en Guadeloupe que les demandes de passeports produites jusqu'au 30 du mois de juin 2017 sont disponibles au Consulat. Les compatriotes sont priés de se munir de leur reçu et de leur ancien passeport pour récupérer leur nouveau document de voyage.



Identification des véhicules de transport en commun :

La Direction Centrale de la Police Routière (DCPR) et la Commission Nationale de Modernisation du Transport Public ont lancé une campagne d’identification des véhicules du transport en commun. Rappelons que jeudi, la DCPR et la Commission ont décidé que désormais, les véhicules de transport public seront identifiés par des autocollants suivant le circuit desservi a compter de ce samedi 22 juillet.



Football Féminin U-20, Haïti en tête du classement :

1ère journée :

Haïti - Anguilla 16-0 http://www.haitilibre.com/article-21576-haiti-football-feminin-u-20-les-grenadieres-sans-pitie-pulverisent-anguilla-[16-0].html



2ème journée :

Cuba - Anguilla 10-0 ;

Haïti - Dominique 7-0 (5-0 à la mi-temps) ont marqué pour Haïti : Naphtalie Lorthé (1 but), Nerilia (2 buts), Melchie Daelle Dumorney (2 buts), Roseline Eloissaint (1 but) et Kerlidad Lamour (1 but).



3ème et dernière journée

Dimanche 23 Juillet au Stade national Sylvio Cator

17H00 : Anguilla vs Dominique

19H30 : Haïti vs Cuba un match décisif pour le seul billet d’accès au 2e tour des éliminatoires en janvier prochain à Trinidad



Classement :

1-Haïti 6 Pts + 23

2-Cuba 6 Pts +20

3-Dominique 0 Pt (-17)

4-Anguilla 0 Pt ( -26)



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21576-haiti-football-feminin-u-20-les-grenadieres-sans-pitie-pulverisent-anguilla-[16-0].html

http://www.haitilibre.com/article-21552-haiti-football-feminin-u-20-premiere-phase-des-eliminatoires-de-la-coupe-du-monde-fifa.html



Salaire Minium, nouveau délai :

Un nouveau délai de 48 heures est accordé au Conseil Supérieur des Salaires pour soumettre une nouvelle proposition à l’Exécutif, a informé le Porte-parole de la présidence, Lucien Jura.



Moïse en tournée dans le Sud :

Vendredi après avoir visité la veille Dori, Fond Fred, Moreau et Dubreuil, le President Jovenel Moïse, a visité plusieurs communes du département du Sud, notamment Tiburon, Les Anglais, Roche-à-Bateau, pour s'enquérir des problèmes auxquels sont confrontées les populations de ces régions. Il a réitéré sa volonté de vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires afin de créer un cadre favorable à la relance de l'agriculture et de l'économie de la Région.



HL/ HaïtiLibre