Haïti - NOTICE : Livraison de passeports à la DIE et CRLDI





Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) informe le public en général et requérants de passeports en particulier que les services de livraison de passeports de la DIE au niveau des CRLDI de Pétion-ville, Tabarre, Delmas 31 et rue Lamarre (Centre-ville), ainsi que la DIE centrale, à Lalue, seront ouverts exceptionnellement ce samedi 22 et le dimanche 23 juillet 2017, de 9h00 du matin à 2h00 de l’après-midi, uniquement pour délivrer des passeports.



Seuls les concernés dûment munis de leur formulaire d'application avec des dates de livraison antérieure au 22 juillet seront habilités à entrer dans les bâtiments des CRLDI concernés par cette mesure, qui vise à aider plus de contribuables à récupérer leurs passeports déjà prêts et à décongestionner les espaces de stockage de la DIE face au flux de livrets de passeports en attente de récupération.



Rappelant que cette mesure concerne uniquement la livraison de passeports. En ce sens, les nouvelles demandes ne seront pas considérées.



HL/ HaïtiLibre