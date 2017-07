Haïti - Éducation : Examens d’État fraudes, 444 téléphones saisis





Lors d’une conférence de presse sur le bilan relatif à l'organisation des épreuves officielles de 9ème Année Fondamentale, École Normale d'Instituteurs (ENI), Philo et Centres d'Éducation Familiale (CEF), le Directeur Départemental du Nord en a profité de pour présenter à la presse les actions frauduleuses de certains candidats avec leurs téléphones au moment des examens. 444 téléphones, certains sous forme de montres ou de calculatrices ont été saisis.



Des fraudeurs qui risques gros selon l'une des meures disciplinaire qui stipule « Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou ayant un comportement répréhensible verra sa copie annulée et sera invité à laisser le local après qu’un procès-verbal aura été dressé. Le candidat fautif ne pourra pas participer aux examens pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre années ».



Par ailleurs il a informé que la correction pour la 9eme Année Fondamentale était terminé et qu’on était dans le processus processus de transcription des notes. Au niveau Bac il a indiqué que la correction « marche très bien »,



HL/ HaïtiLibre