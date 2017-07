Haïti - Économie : Le Ministre des Finances défend son prochain budget au Parlement





Vendredi à la Chambre des députés, Jude Alix Patrick Salomon, Ministre de l’Économie et des Finances (MEF) accompagné de son Directeur Général Hérold Étienne et de Jean Michel Silin, Directeur Général du Budget, Aviol Fleurant le Ministre de la Planification, Miradin Morlan, le Directeur Général de la Direction Générale des Impôts (DGI) et Fresnel Jean-Baptiste le Directeur Général de l’Administration Général des Douanes (AGD) ; a défendu le taux de croissance de 3,9% http://www.haitilibre.com/article-21434-haiti-actualitezapping.html , hypothèse sur laquelle repose les prévisions de recettes du prochain budget (2017-2018) http://www.haitilibre.com/article-21395-haiti-flash-depot-au-parlement-du-projet-de-budget-2017-2018.html [contrairement à une croissance estimée de seulement 1,5% par l'Association haïtienne des économistes et de 1,7% par la Banque Mondiale], confiant il a expliqué « Pour ce nouveau budget nous tablons sur un taux de croissance de 3,9%. Nous avons fait le choix de développer la richesse à travers les régions et les espaces ruraux. Cette stratégie vise à combattre la migration. Cette création de richesse passe par l'implémentation d'infrastructures scolaires, sanitaires et environnementales dans les zones rurales.



Le budget vise également à favoriser le développement universitaire et la mise en valeur du patrimoine culturel haïtien. Ce budget fait choix de porter un regard sur l'encadrement des jeunes à travers des pôles de création d'emplois pour que le pays sorte de l'assistanat il faut réorganiser et renforcer toutes les structures de perception des taxes et autres droits.



L'augmentation de la richesse dans les zones rurales doit nécessairement passer par l'agriculture. Cet élément est un booster pour une meilleure distribution de la richesse dans le pays. L'intérêt d'une telle action est de provoquer un exode inverse, où de jeunes professionnels pourraient partir en région pour travailler et de freiner l'afflux de paysans dans les villes. L'idée est aussi de répartir les ressources de l'Etat dans divers secteurs de développement.



Ainsi, des négociations sont en cours avec plusieurs partenaires afin d'arriver à une meilleure efficacité et des résultats plus tangibles [...] ».



Selon le Ministère des Finances, à l’issue de cette réunion les députés se seraient montrés satisfaits, informant qu’une nouvelle réunion entre l'Exécutif et le Parlement autour du budget était prévu pour lundi prochain (24 juillet 2017).



HL/ HaïtiLibre