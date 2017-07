Haïti - Foot féminin U-20 : Cuba vaincu par nos Grenadières [3-1]





Dimanche, dans le cadre de la première phase des éliminatoires de la CONCACAF U-20 comptant pour la Coupe du monde de Football féminin U-20 (FIFA) qui se jouera en France du 7 au 26 août 2018, nos Grenadières dans le Groupe A, menée par Nerilia Mondésir, affrontaient sur la pelouse du stade national Sylvio Cator l’équipe cubaine, seul adversaire de taille pour notre Sélection Nationale.



Après deux victoires faciles [16-0] contre Anguilla http://www.haitilibre.com/article-21576-haiti-football-feminin-u-20-les-grenadieres-sans-pitie-pulverisent-anguilla-[16-0].html puis [7-0] contre la Dominique http://www.haitilibre.com/article-21594-haiti-actualite-zapping.html nos Grenadières on vaincu les cubaines [3-1]. Pour Haïti les buts ont été marqué par Nerilia Mondésir [27', 56’] et Sherly Jeudy [45']. Pour les cubaines le but a été inscrit par Lilian Perez [11’]



Nos Grenadières avec leur ticket en poche, poursuivent maintenant leur route vers la France avec la prochaine phase éliminatoire qui se jouera à Trinidad en janvier 2018.



Par ailleurs samedi soir à Abidjan (Côte-d'Ivoire) la sélection nationale U-20 masculine qui participe au tournoi de football des VIII jeux de la francophonie, a fait Match nul [1-1] face à la France. Alors que les français menaient [1-0] Stevenson Guillaume du Racing des Gonaives a égalisé pour Haïti. Les Grenadiers joueront ce lundi 14h00 (10h00 heure d’Haïti) lors de leur match contre la République Démocratique du Congo au Palais des sports d'Abidjan.



En Haïti, l'Académie Camp-Nou de La Fédération Haitienne de Football a brillé à Minnesota en remportant la catégorie U-17 de La USA CUP 2017 après avoir balayé tout le monde sur son passage !



Notez enfin que c’est cette semaine que débutera la coupe de la Présidence, qui se déroulera dans 63 régions et villes du Pays Avec la participation de 80 clubs, de la D3 à l'élite en passant par la D2...



BF/ HaïtiLibre