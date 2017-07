Haïti - AVIS : L’Ambassade de France lance un appel à projets





Dans le cadre du Fonds d’appui aux « Projets Innovants de la Société Civile et les Coalitions d’Acteurs » (PISCCA) l’Ambassade de France en Haïti, lance un appel à projets issus de la Société Civile.



Ces projets ont pour objectif le renforcer les capacités des organisations issues de la Société Civile afin de favoriser leur autonomie et le développement local de manière durable.



L’enveloppe 2017-2019 concerne la structuration et l’accompagnement d’organisations haïtiennes dans les secteurs de la citoyenneté, de la jeunesse, de la formation et des médias.



Pour en savoir plus :



Télécharger les termes de références : http://www.haitilibre.com/docs/piscca_aap_vf.pdf



Télécharger le formulaire d’inscription : http://www.haitilibre.coM/docs/formulaire_demande_subvention.doc



Le projet devra être accompagné du formulaire de demande de subvention, accompagné des pièces justificatives indiqués dans les modalités de soumission et remis au Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Port-au-Prince avant le 31 août 2017.



HL/ HaïtiLibre