Haïti - Diplomatie : Donald Trump veut nommer une Ambassadrice en Haïti





Le Président Donald J. Trump a annoncé jeudi dernier son intention de nommer des personnes à des postes clés dans son administration dont pour Haïti Michèle Jeanne Sison, du Maryland, comme Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de la République d'Haïti.



Mme Sison, carriériste au « Senior Foreign Service », a servi en tant que diplomate américain depuis 1982, elle occupe actuellement le poste de Représentante permanente adjointe à la Mission des États-Unis aux Nations Unies à New York, poste qu'elle occupe depuis 2014.



Ambassadrice trois fois, Mme Sison a été un Chef de file, un décideur et gestionnaire de programmes complexes en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et à Washington, DC. Elle a servi dans onze missions américaines à l'étranger et à des postes de haut niveau au département d'État. Mme Sison a obtenu un B.A. du collège Wellesley. Elle parle couramment le français, le créole et l'arabe de base.



Si sa nomination est confirmée par le Sénat américain, Michèle Jeanne Sison remplacera à ce poste l’Ambassadeur Peter F. Mulrean qui avait pris sa retraite le 27 février dernier http://www.haitilibre.com/article-20218-haiti-flash-depart-de-l-ambassadeur-peter-f-mulrean.html après 29 ans de carrière diplomatique. Le poste était assuré depuis par intérim par le Chargé d'Affaires de l’Ambassade américaine en Haïti Brian Shukan.



HL/ HaïtiLibre