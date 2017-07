Haïti - FLASH : L'armée dominicaine envoie 900 militaires de plus en renfort à la frontière





Lundi, le Ministre de la Défense le Lieutenant-Général Rubén Darío Paulino Sem, a confirmé l'envoi de 895 soldats en renfort à la frontière pour soutenir l'Opération Bouclier mis en place depuis janvier 2015 et les opérations de surveillance et de contrôle des haïtiens, qui tentent d’entrer chaque jour illégalement sur le territoire dominicain (500 à 800) http://www.haitilibre.com/article-21499-haiti-flash-plus-de-140-000-haitiens-refoules-a-la-frontiere-dominicaine.html . Notons qu’il y a quelques jours 300 militaires avaient déjà été envoyé en renfort au Corps spécialisé de Sécurité aux frontières terrestres (CESFRONT) http://www.haitilibre.com/article-21521-haiti-flash-renforcement-militaire-a-la-frontiere-dominicaine.html



Il a précisé « Nous augmentons les contrôles, nous retournons tous les jours des gens qui essaient d'entrer illégalement dans notre pays. De Monte Cristi à Pedernales, l'Armée réalise des patrouilles » http://www.haitilibre.com/article-21499-haiti-flash-plus-de-140-000-haitiens-refoules-a-la-frontiere-dominicaine.html



Le Ministère de la Défense, la Police Nationale d’Haïti, ainsi que l'Ambassade d’Haïti en République Dominicaine ont commencé une série de réunions pour échanger sur les questions d'intérêt commun autour de la sécurité des frontières entre les deux pays et coordonner leurs actions notamment sur la migration des haïtiens http://www.haitilibre.com/article-21598-haiti-politique-la-pnh-et-le-ministere-de-la-defense-dominicaine-discutent-securite-aux-frontieres.html



Le nombre de militaires dominicains stationnés le long de la frontières demeurent inconnu, le Ministère de la Défense refusant de le préciser, toutefois, ont peu estimer raisonnablement qu’avec les dernier renforts pas moins de 4,000 militaires (moins de 10% des effectifs actifs de l’armée dominicaine) sont en opération en permanence le long de la frontière. Rappelons que l’Opération Bouclier mobilise à elle seule, par rotation, plus de 20,000 militaires par année soit près de 2,000 militaires sur les lieux chaque mois http://www.haitilibre.com/article-13067-haiti-securite-operation-bouclier-plus-de-22-000-soldats-le-long-de-la-frontiere-dominicaine.html



SL/ HaïtiLibre