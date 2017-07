Haïti - Politique : Fin du conflit frontalier à Belladère-Elías Piña





En début de semaine, une importante délégation haïtienne, composée de : Fednel Monchery, le Directeur Général du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, accompagné de Parlementaires, de Marie Denise Bernadeau, Déléguée Départemental du Centre, de Maires et de représentants d’Associations de commerçants de la région frontalière, a rencontré des autorités de la commune de Elías Piña, en République voisine.



Il a été essentiellement question du mouvement de protestation initié le lundi 17 juillet par des commerçants haïtiens mécontents de la façon dont ils sont traités par les militaires Dominicains http://www.icihaiti.com/article-21564-icihaiti-social-haute-tension-au-marche-binationale-du-centre.html des manifestations qui ont perturbé toutes les activités au niveau de la frontière.



Après plusieurs heures de discussions, les autorités des deux pays ont pris l’engagement de rétablir le calme et l’ordre au point frontalier de Belladère - Elías Piña. Les deux parties promettent également de poursuivre les échanges afin de faire régner de manière durable, une atmosphère de convivialité entre les citoyens des deux cotés de la frontière.



À l’issue de la réunion, l’intervention de Fednel Monchery a favorisé la reprise des activités commerciales à ce point de la Frontière qui étaient également paralysées depuis plus d’une semaine.



