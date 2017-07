Haïti - Sécurité : Sauvetage de 88 migrants haïtiens au large de Little Inagua





Vendredi 21 juillet, la Garde côtière américaine et la « Royal Bahamas Defence Force » (RBDF) ont sauvé 88 migrants haïtiens au large de l'île Little Inagua aux Bahamas.



Un hélicoptere, MH-60 Jayhawk, de la Garde côtière de la station de Clearwater, déployé à Great Inagua, a localisé les migrants haitiens en détresse et reçu une demande d'assistance du Gouvernement des Bahamas. L'équipage de l'hélicoptère a embarqué 15 migrants pour des raisons médicales qui ont été transportés à Matthew Town pour des soins médicaux.



De son côté, la RBDF a déployé un équipage pour embarquer les autres individus au large de Little Inagua pour le transport vers Great Inagua.



Rappelons que la Garde côtière, l'Agence anti-drogue et la RBDF maintiennent une présence 24/24 7/7 sur l'île à l'appui de l'OPBAT (Operations Bahamas, Turks and Caicos), un accord tripartite conclu entre les États-Unis, les îles Turcs et Caïques et le Gouvernements du Royaume-Uni pour lutter contre la contrebande de drogue.



SL/ HaïtiLibre