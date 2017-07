Haïti - FLASH : Passage d’une onde tropicale, risques d’inondations





L’Unité Hydro-météorologique d’Haïti (UHM) informe de la présence d’une masse d’air très humide et instable causée par une Onde Tropicale qui pourrait influencer les conditions météorologiques d’Haïti à compter de mercredi soir et au cours de la journée du jeudi 27 Juillet. Par conséquent, des averses localement orageuses modérées à fortes sont attendues sur tout le territoire, en particulier sur les départements du Nord-est, du Nord, du Centre, de l’Artibonite, des Nippes, du Sud’Est et de l’Ouest.



Le modèle de prévision des crues indique un niveau de saturation des sols entre 85 à 95% sur certains bassins versants des départements du Centre, de l’Artibonite, du Nord et de l’Ouest avec risque d’inondation.



Le passage de l’onde tropicale pourrait provoquer des averses localement orageuses de modérées à fortes. En conséquence, l’UHM de concert avec le e Système National de Gestion des Risques et la Protection Civile demande aux habitants des zones à risques d’inondations, d’éboulements et de glissement de terre des ces départements concernés, de rester vigilants et d’appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité habituelle lors de ces averses orageuses.



Tendances ultérieures

Jeudi : Averses localement orageuses possibles sur le pays notamment en fin d’après-midi et en soirée au passage de l’Onde tropicale.



Vendredi : La masse d’air demeure humide et instable sur le pays, averses et orages prévus en soirée.



AVIS cabotage :



Zone côtière Nord :

Mercredi & Jeudi

- Vent du secteur Est: 15-20 nœuds ;

- Hauteur des vagues : 3 à 5 pieds ;

- Mer peu agitée à agitée ;

- Averses orageuses isolées prévues ;

- Prudence conseillée aux petites embarcations.



Golfe de la Gonâve :

Mercredi & Jeudi

- Vent du secteur Est: 15-20 nœuds ;

- Hauteur des vagues : 3 à 5 pieds ;

- Mer peu agitée à agitée ;

- Prudence conseillée aux petites embarcations.



Zone côtière Sud :

Mercredi & Jeudi

- Vent du Est : 15-20 nœuds ;

- Hauteur des vagues: 6 à 8 pieds mercredi ; devenant 5 à 7 pieds jeudi ;

- Mer agitée ;



La vigilance est de rigueur pour les opérations de cabotage ; les petites embarcations doivent être prudentes rester près des côtes et éviter de s’aventurer aux larges.



HL/ HaïtiLibre