Haïti - Sécurité : L’ex-Président Privert craint pour sa vie...





Suite à l’arrêté publié le 19 juillet dernier http://www.haitilibre.com/docs/Moniteur-19-juillet-2017-Chef-de-lEtat-et-BRICIF.pdf pris à l’initiative du Ministre de l’Économie Jude Alix Patrick Salomon, signé du Président Moïse, le Premier Ministre Lafontant et des membres de son gouvernement, réservant dorénavant les privilèges accordés aux anciens Chefs d'État, uniquement à ceux qui ont été élus au suffrage universel http://www.haitilibre.com/article-21575-haiti-actualite-zapping.html l’ancien Président Jocelerme Privert, a vivement réagit et écrit ai Ministre de la Justice Heidi Fortuné, pour souligné que cette mesure prive dorénavant l'ancien chef d'Etat d'une équipe de sécurité rapprochée pris en charge par le trésor public et mes sa vie et celle de sa famille en danger.



Extraits de sa lettre au Ministre de la Justice :

« [...] L’administration Moïse, en prenant la décision irrationnelle de limiter ces privilèges exclusivement aux anciens chefs d’État élus au suffrage universel direct, assume la lourde et hasardeuse responsabilité d’une rupture de la couverture sécuritaire mise, jusque-là, à la disposition de l’ancien président Jocelerme Privert en application des lois et règlements en vigueur.



[...] Jocelerme Privert, face à la menace que représente pour sa vie, celle de sa famille et de ses plus proches collaborateurs la mise en application de l’arrêté susmentionné, ne peut s’empêcher d’inscrire cette mesure inique en lettres sombres au palmarès de l’administration du Président Jovenel Moïse et du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, d’autant qu’elle participe clairement d’une malsaine et incompréhensible entreprise de persécution et de revanche politicienne [...]



[...] Jocelerme Privert, en appelle au sens de la responsabilité de votre Ministère qui assure la tutelle de la Police nationale d’Haïti, à l’effet d’instruire le Directeur Général de cette institution chargée, aux termes de l’article 269-1 de la Constitution, de la protection de la vie et des biens des citoyens, d’arrêter, en stricte application des lois de la République et des prescrits de la loi mère, toutes les dispositions nécessaires, pour que sa sécurité, en sa qualité d’ancien Président constitutionnel de la République conformément à l’article 149.1 de la Constitution, soit en tout temps garantie [...] »



HL/ SL/ HaïtiLibre