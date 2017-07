Haïti - Social : Visite de la Première Dame au Camp d'été de Soleil 19





Jeudi, la Première Dame d’Haïti, Martine Moïse, s'est rendue à Cité Soleil, notamment au Camp d’été du Père Arthur Volel, à Soleil 19, où elle a visité des ateliers de musique, de peinture, de dessin, de langues vivantes, de boxe et de danse, organisés par la Mairie de la commune.



Tenus dans le cadre du Programme « Kraze grangou » ces ateliers sont réalisés au bénéfice des enfants de la cité, en vue de les sensibiliser sur les dangers de la drogue et de l'alcool entre autres. Jean Hislain Frederix le Maire de la commune a souligné que ces ateliers participaient d'une démarche de la Mairie pour contrer la faim et la violence auprès des plus jeunes. Il a également fait remarquer que d'autres programmes ont été créés, notamment la bourse Excellence Académie, en vue d'apporter un support aux jeunes de Cité Soleil qui souhaitent entrer à l'université.



Martine Moïse a promis son support aux projets de ce genre organisés par la Mairie de Cité Soleil et encouragé les parents à accompagner leurs enfants et les jeunes à ne pas perdre leur temps dans des activités malsaines, mais plutôt à apprendre des métiers pour devenir des professionnels.



HL/ HaïtiLibre