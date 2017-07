Haïti - Politique : Arrêté présidentiel pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes





Dans le cadre de la volonté du Président Moïse et du Gouvernement de trouver une réponse rapide et durable à la grande vulnérabilité et au chômage massif des jeunes, il a été décidé, par arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres de créer une Commission présidentielle dénommée « Commission Nationale pour l’Innovation et l’Insertion socioprofessionnelle des jeunes »



Cette Commission a pour mission première de travailler avec les institutions publiques et privées en vue de mettre en place des dispositifs d’encadrement visant à favoriser l’épanouissement des jeunes et leur insertion dans la vie sociale ainsi que dans le monde.



Le rapport qu’elle aura à soumettre au Président Moïse devra contenir toutes les mesures d’accompagnement des jeunes dans leur recherche d’emploi et dans leur projet de création d’entreprise.



Télécharger l’arrêté présidentiel :

http://www.haitilibre.com/docs/Moniteur-21-juillet-2017-commission-insertion-et-nomination.pdf



HL/ HaïtiLibre