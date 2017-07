Haïti - Politique : Colloque sur l'Université et le développement territorial





Conscient du rôle social fondamental attribué à l’université dans la production et l’animation des idées et convaincu de la nécessité de renforcer la capacité de gouvernance des pouvoirs publics locaux, des managers du développement territorial ; le réseau des Université Publique en Région (UPR), sous le patronage du Ministère de l’Éducation Nationale (MENFP), a décidé d’organiser (28 au 30 juillet) à l’hôtel La Cretonne, aux Cayes des assises, qui bénéficient du support de l’Unesco et de plusieurs experts des universités d’Haïti, du Canada, de la France, de la Caraïbe et des États-Unis.



Ces journées scientifiques sont destinées à offrir un espace de débat critique sur la mission de l'Université dans un cadre d’analyse de développement territorial durable en fonction des ressources locales, des besoins et des attentes des différents acteurs (citoyens, usagers des services publics, entreprises, touristes et visiteurs) pour leur offrir une qualité de vie.



Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale a procédé au lancement officiel de ce Colloque en présence des Recteurs des Universités publiques en régions (UPR), du Sénateur Pierre Francois Sildor, de l’ex-Premier ministre, Jacques Edouard Alexis, des partenaires techniques et financiers, des doyens, des professeurs et des chercheurs venus, entre autres, de France, du Canada, des USA et des Caraïbes.



Pour le Ministre Cadet « l'Université doit jouer son rôle dans la production et l'animation des idées et aider à renforcer la capacité de gouvernance des pouvoirs publics, des managers du développement territorial. En ce sens, il faut se mettre à l'écoute des différents acteurs, citoyens, usagers des services publics et entreprises [...] »



Il dit espérer que les résultats de ces assises constitueront une source inépuisable pour les chercheurs et la redéfinition des politiques publiques plus rationnelles et responsables, fondées sur le diagnostic fiable de notre réalité.



Prenant la parole également à la cérémonie d’ouverture, les représentants de l'Ambassade de France, de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et de l'Unesco ont salué cette initiative des UPR et du Ministère et se sont dit disposés à apporter leur collaboration à cette action au profit des collectivités territoriales.



Recherche et développement territorial, Université et développement territorial, professionnalisation supérieure et développement territorial, TIC et décentralisation de l’enseignement supérieur, financement du développement territorial figurent parmi les grands thèmes qui seront débattus au cours de ces trois journées scientifiques.



HL/ HaïtiLibre