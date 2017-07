Haïti - Social : La Première Dame rend hommage aux femmes maires





Vendredi, à l'hôtel Karibe Convention Center, lors d'un Gala organisé par le Ministère de l'Intérieur, la Première Dame Martine Moïse, a rendu un hommage aux 143 femmes maires et adjointes d’Haïti.



En présence du Ministre de l’Intérieur Max Rodolphe Saint Albin, de la Ministre à la Condition féminine et aux Droits des femmes, Eunide Innocent, de parlementaires et de membres du gouvernement ainsi que des Mairesses et adjointes du pays, la Première Dame a salué le sacrifice de ces femmes qui ont dû surmonter les obstacles pour se porter candidates et félicité les groupements politiques qui les ont encadrées lors de leurs campagnes.



« Vous êtes des héroïnes parce que vous avez fait la différence. Je suis fière de vous, ainsi que toutes les femmes haïtiennes qui vous regardent. Vous êtes des modèles pour elles et vous pouvez compter sur moi ! » a souligné Martine moïse qui en a profité pour saluer l'élection de ces femmes et promettre d'être leur avocate aux côtés de son époux, le Président de la République.



Le Ministre Saint Albin, a remercié la Première Dame pour son support à la réalisation de cette soirée d'hommage et demandé aux femmes maires et à leurs adjointes de ne pas baisser les bras « L'histoire attend beaucoup de vous » rappelant le rôle important qu'elles ont à jouer dans le développement du pays, il a réitéré l'accompagnement inconditionnel de son Ministère à la lutte des femmes maires d'Haïti et annoncé un partenariat solidaire entre ces dernières, son Ministère et le Bureau de la Première Dame.



La Ministre à la Condition Féminine Eunide Innocent, a salué le soutien du couple présidentiel à la lutte pour le respect et la promotion des droits des femmes en Haïti. Elle a rappelé que cet hommage à ces femmes élues participe de la reconnaissance de leurs contributions à l'édification d'une société plus juste et égalitaire.



La Mairesse de l'Arcahaie, Rosemilla Petit-Frère Sainvil, également Présidente de la Fédération des Femmes Maires d'Haïti, a salué l'initiative prise par le Bureau de la Première dame et ses partenaires « L'hommage est à vous, Première Dame, ainsi qu'aux femmes et aux organisations de femmes dans le pays qui ne cessent de lutter, parfois au péril de leur vie. C'est grâce à ces batailles que nous aurons la chance d'avoir aujourd'hui toutes ces femmes au sein des Administrations communales en Haïti ».



HL/ HaïtiLibre