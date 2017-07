Haïti - FLASH : Précisions sur la décision de l’administration Trump d’offrir 15,000 visas H2B





Suite à l’annonce, la semaine écoulée http://www.haitilibre.com/article-21653-haiti-actualite-zapping.html de la décision de l’administration Trump d’offrir un supplément de 15,000 visas de travail saisonnier temporaire (H2B) Robert Hannan, le Consul général des États-Unis en Haïti, a apporté plusieurs précisions :



Ces 15,000 visas disponibles ne concernent pas Haïti en particulier, c’est le nombre total disponible pour l’année pour tous les pays « soulignant qu’il s’agit d’un processus très contrôlé et que c’est l’employeur basé aux États-Uni, qui doit faire une demande pour l’immigrant qu’il désire embaucher et expliquer le bien-fondé de son choix »



Mettant en garde les appliquants contre les escrocs qui demandent de payer de l’argent pour un visa de travail précisant « Selon la loi américaine, c’est celui qui embauche qui doit payer tous les frais ».



Par ailleurs revenant sur les demandes de visas d’immigrant, de touriste, d’étudiant ou autres, Robert F. Hannan encourage tous les demandeurs à emprunter seulement la voie légale et a mis en garde contre des individus qui font de fausses promesses et utilisent des adresses électroniques trompeuses et de faux comptes pour soutirer de l’argent aux requérants de visas, soulignant « L’Ambassade américaine ne demande jamais à un appliquant de donner de l’argent à un particulier ou de faire un transfert sur un compte. Les frais ne sont payés qu’à la Sogexpress en personne ou directement à l’Ambassade » rappelant que passer par des racketteurs pourrait interdire de façon permanente l'entrée aux États-Unis du requérant ». Affirmant en conclusion que la seule façon d'obtenir un visa américain est de passer par l'Ambassade des États-Unis.



SL/ HaïtiLibre