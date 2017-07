Haïti - Politique : Révision de deux importants décrets vieux de 12 ans





Vendredi, faisant suite à l’atelier tenu en juin 2016 http://www.icihaiti.com/article-17626-icihaiti-politique-atelier-de-revision-de-deux-decrets.html une première séance de la Commission de révision des deux Décrets du 17 mai 2005 portant respectivement sur l’Organisation de l’administration centrale de l’État et Révision du statut général de la fonction publique, s’est tenue sous la direction du Dr Josué Pierre-Louis, le Coordonnateur général de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH).



Plusieurs spécialistes du Droit et des questions administratives dont le Secrétaire général de la Primature, Hugues Joseph, ont pris part à cette séance.



Les discussions ont porté sur les modalités de fonctionnement de la Commission, l’état des lieux de la réforme administrative, entre autres. La commission a fixée les échéances suivantes :



- Révision intégrale du décret sur l’administration centrale de l’Etat d'ici au 31 aout ;

- Révision complète du décret sur le statut général de la fonction publique d'ici au 30 septembre ;

- Remise du rapport final aux deux chefs de l’Exécutif le 29 décembre 2017.



Composition de la Commission :



Le Ministre de l’Économie et des finances ou son représentant ;



Le Ministre de la Santé Publique et de la population ou son représentant ;



Rénald Lubérisse, Secrétaire général du Conseil des ministres ;



Doré Guichard, Conseiller spécial du Président de la République ;



Hugues Joseph, Secrétaire général de la Primature ;



Naed Jasmin et Jean Fritzner Etienne, Conseillers du Premier ministre



Me Josué Pierre-Louis, Coordonnateur général de l’OMRH.



Les commissaires ont fixé au 4 aout prochain la prochaine séance de travail



