Haïti - Agriculture : Validation bilatérale de la proposition du Programme de santé agricole





Avec l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation Internationale Régionale de la Santé Animale (OIRSA) des fonctionnaires des services de santé des ministères de l'agriculture d'Haïti et de République Dominicaine ont participé récemment à un atelier de validation de la proposition du Programme de santé agricole, qui sera mise en œuvre par les deux pays pour réduire le risque d'introduction et de dissémination d'organismes nuisibles et les maladies transfrontières affectant la stabilité et la disponibilité de la nourriture.



Le programme de santé agricole proposé contribuera également à renforcer les capacités techniques des services de santé agricoles, en vue d'améliorer la prévention, la gestion et le contrôle des ravageurs et des maladies et la gestion des risques.



« Le document à valider par les autorités des ministères de l'Agriculture des deux pays, est le résultat d'une série de consultations dans plusieurs missions effectué entre 2016 et 2017, par des spécialistes de la FAO et de l’OIRSA, dans lesquelles l'état actuel de la santé, les services agricoles et la protection zoo-phytosanitaires d’Haïti et de la République Dominicaine ont été évalués » a déclaré Carmelo Gallardo, représentant de la FAO en République Dominicaine.



Le Dr Max Millien, haut fonctionnaire, au Ministère de l'Agriculture a estimé que du point de vue de la protection de la santé, les deux pays devraient avoir une vision commune du développement « parce que le virus ne connaît pas de barrière et la frontière dominicano-haïtienne et très poreusse ».



Le Ministre de l'Agriculture dominicain, Ángel Estvez, a salué l'intérêt des autorités internationales pour améliorer les contrôles sanitaires et phytosanitaires des deux pays de l’île, en particulier l'effort de créer un protocole qui permet à chaque Nation d'avoir un contrôle des parasites et des maladies endémiques et de celles qui peuvent être introduits. »



Ce programme fait la promotion de la transparence, de la participation et du dialogue ouvert entre les deux pays, avec des informations précises et en temps opportun sur les problèmes de santé animale et végétale, en mettant l'accent sur les ravageurs et les maladies transfrontières et les risques d'introduction et de propagation. Il permettra également de renforcer la capacité des agriculteurs et des communautés locales dans les zones frontalières cibles et des techniciens de la santé agricoles des deux pays.



Rappelons que ce programme, qui sera accompagné par la FAO, l’Institut Inter-américain de Coopération pour l’Agriculture (IICA) et l’OIRSA, a été conçu avec la participation active des gouvernements d’Haïti et de la République Dominicaine et en particulier de leur ministère de l'agriculture ; du secteur privés, des producteurs ruraux, des ONG, des agences et des organisations de coopération régionale.



SL/ HaïtiLibre