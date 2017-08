Haïti - Sécurité : Le Maire Chevry face aux menaces qui pèsent sur Port-au-Prince





Vendredi, le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, a présidé un important atelier durant lequel il a mobilisé ses structures de Protection Civile devant les menaces que confronte la commune.



De nombreux représentants des Équipes d’Interventions Communautaires (EIC), des Comités locaux de la Protection Civile de Port-au-Prince ainsi que plusieurs délégués de ville, ont pris part à cet atelier qui leur a permis entre autres, d’identifier et de mieux comprendre dans toutes leurs complexités les menaces, causes et conséquences d’éventuelles catastrophes dans la plupart des zones à risque de la commune.



Des éléments de solution ont été avancés lors de cet atelier, qui se sont révélées fructueuses pour les participants qui ont salué le Maire Chevry qui ne ménage pas ses efforts pour les encadrer dans leurs actions.



« Le travail que vous faites est important et je vais m’atteler pour que vous ayez les équipements nécessaires pour mener à bien votre mission » a souligné le Maire Youri Chevry, qui reste convaincu que la prévention des catastrophes, passe avant tout pas l’éducation et la sensibilisation des populations.



HL/ HaïtiLibre