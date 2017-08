Haïti - Armée : Suivi du Ministère de la Défense





Lundi, dans le cadre des « Lundis de la Presse », le Colonel Louis Marcelin Daniel, Directeur Général du Ministère de la Défense, accompagné du Directeur du Corps du Génie Militaire, le Capitaine Louicin Dieudonné responsable du recrutement a présenté les dispositions prises dans le processus de remobilisation des Forces Armées d'Haïti (FADH).



Le Capitaine Louicin Dieudonné a rappelé que plusieurs phases sont prévues dans le processus de recrutement de la première classe de militaires, précisant que 2,350 jeunes dont 350 jeunes filles se sont inscrits et que 1,850 garçons et 305 jeunes filles ont déjà subi l'épreuve médicale dont les résultats seront disponibles vendredi 4 août.



Le 7 août prochain est la date fixée pour les épreuves intellectuelles « Les examens psychologique, physique sont les autres étapes que les postulants devront franchir après l'épreuve intellectuelle » a ajouté le responsable du recrutement.



Concernant les anciens militaires démobilisés, le Colonel Daniel a souligné qu’ils n’étaient pas écartés dans le processus de réintégration qui débutera le mois prochain selon les critères établis. Il a indiqué que les jeunes de la première classe qui seront recrutés, seront accompagnés et formés par des anciens militaires.



Il a rappelé que « La mission des Forces Armées d'Haïti de défense nationale est maintenue, tout en tenant compte de l'évolution de la société selon la feuille de route soumise par le Premier Ministre » http://www.haitilibre.com/article-20508-haiti-flash-feuille-de-route-pour-la-mise-en-place-de-l-armee-d-haiti.html , mentionnant que l'armée sera présente sur la frontière pour aider à combattre le trafic de personnes, de drogue et la contrebande.



Concernant, les nouveaux règlements généraux de la nouvelle armée, il assure qu'ils sont prêts, précisant qu’ils s’inspirent de quelques principes de l'ancienne armée et surtout du Livre Blanc élaboré au colloque national sur la remobilisation de l'Armée en 2014 [ http://www.haitilibre.com/docs/Livre_Blanc.pdf ]. Ajoutant « Ces nouveaux règlements seront soumis au Conseil des Ministres par le Ministre de la Défense, puis transmis au Parlement ».



Concernant l'État Major il a tenu à préciser « Il ne revient pas au Ministère de la Défense de choisir les membres de l'État Major. Le choix du Commandant en Chef et de l'État Major sera fait suivant les lois de la République ».



Télécharger le Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale : http://www.haitilibre.com/docs/Livre_Blanc.pdf



