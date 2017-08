Haïti - Social : Violence contre les haïtiens en RD, le GAAR dément





Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) appelle la population haïtienne à la prudence face à la diffusion de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux.



En effet le GAAR observe depuis plusieurs jours qu’« une certaine situation de panique se développe dans l’esprit de la population haïtienne tant en Haïti qu’à l’étranger, due à la diffusion d’informations (vocales, vidéos et photos) sur les réseaux sociaux, qui montrent des scènes de violence contre des migrants haïtiens vivant en République Dominicaine... »



Le GARR a contacté plusieurs représentants de ses organisations partenaires en République Dominicaines « Selon eux, les informations qui sont présentées comme des faits actuels, se révèlent totalement fausses. Certaines de ces informations sont des événements qui ont eu lieu en 2015 en République voisine notamment, à Ortega, dans la municipalité de Moca ».



Le GAAR souligne que « la propagation de ces fausses informations est susceptible de provoquer un climat de tension entre Haïti et la République Dominicaine ».



Toute en appelant à la vigilance, le GARR exhorte les personnes concernées par la diffusion de ces messages conflictuels, à promouvoir une culture de Paix et de convivialité pour favoriser des relations harmonieuses entre les deux Nations insulaires.



HL/ HaïtiLibre