Haïti - Social : Nouvelle offre «Rollover illimité» de la DIGICEL





Digicel a annoncé qu’avec sa nouvelle offre « Rollover illimité » ses clients prépayés sont en mesure maintenant d’utiliser le solde restant de leur plan « Gwo Lo » après la date d’expiration.



Rappelons qu’en juin dernier, la compagnie Digiciel avait introduit les plans « Gwo Lo » http://www.icihaiti.com/article-21327-icihaiti-social-digicel-annonce-ses-plans-gwo-lo.html qui permettent aux clients d’économiser jusqu'à 20 % sur les plans prépayés. Maintenant, avec la nouvelle offre « Rollover illimité » de données et de minutes, les balances restantes non utilisées sont reportées sur la nouvelle balance du plan « Gwo Lo » activé.



Les clients ont jusqu'à 48 heures après l’expiration de leur plan « Gwo Lo » pour réactiver ou racheter un autre plan via *509# SEND ou à travers l’application MyDigicel afin de conserver leurs soldes de données et de minutes de l’ancien plan non encore utilisées. Avant l’activation du nouveau plan, les balances non utilisées seront gelées. Dès son activation, le solde reporté sera ajouté sur la balance en cours, ne faisant alors qu’une seule balance « Avec le Rollover illimité, la perte du solde de données et de minutes à l’expiration du plan appartient dorénavant au passé » a déclaré Nicholas Ménos, responsable du Marketing.



Notez que « Gwo Lo », connu sous le nom « Quick Pick » est également disponible dans d’autres marchés de Digicel dans les Caraïbes.



