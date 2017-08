Haïti - RD : L’armée dominicaine déploie sa logistique de défense le long de la frontière





Le Ministre de la Défense dominicaine, le Lieutenant-Général Rubén Darío Paulino Sem, a annoncé que les Forces armées déploie actuellement la logistique de défense et de sécurité tout le long de la frontière entre les deux pays. L’armée renforce l’efficacité de ses militaires aux postes de contrôle et autres zones sensibles proches, afin de pouvoir faire face à toute situation qui pourrait affecter la République Dominicaine avant et après le départ de la Minustah en octobre prochain. Parmi les dispositifs mis en place il a mentionné de nouvelles caméras de surveillance ont été installées au niveau des points de contrôle les plus stratégiques sans préciser les autres technologies impliquées [notamment des drones et des systèmes infra-rouge...]



Par ailleurs, Paulino Sem a rappelé que les autorités autorités policières dominicaines ont eu des discussions avec Michel-Ange Gédéon, le Chef de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et Sandra Honoré la Cheffe de la Minustah http://www.haitilibre.com/article-21598-haiti-politique-la-pnh-et-le-ministere-de-la-defense-dominicaine-discutent-securite-aux-frontieres.html et que la semaine prochaine Hervé Denis, le Ministre haïtien de la Défense se rendra en République Dominicaine pour continuer à expliquer le processus de retrait de la mission d'Haïti et les prochaines étapes.



SL/ HaïtiLibre