Haïti - Humanitaire : Nouvelles maisons pour 48 familles de Grand Ravine





Mardi 1er août s'est tenu la cérémonie de remise des clés et des titres d'occupation de 12 immeubles de 4 appartements chacun, soit 48 logements au total, à quarante-huit familles démunies et vulnérables habitant la Ravine Vasquez à Martissant.



Ces logements constitue l’un des volets du projet lancé en février 2013, mis en œuvre par « Concern Worldwide » et « Catholic Relief Services Haiti » à Grand Ravine, dans le cadre du Programme d'Appui à la Reconstruction des quartiers (PARAQ) de l'Union européenne http://www.haitilibre.com/article-15967-haiti-reconstruction-l-ue-dresse-un-bilan-positif-de-son-programme-d-appui-paraq.html



Le Chargé d'Affaires Matt Woods, représentant de l'Ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert, lors de l'événement, a déclaré « L'Union européenne se réjouit qu'en ce jour nous soyons en mesure d'offrir à toutes ces familles un nouveau logement décent pour y vivre et élever leurs enfants [...] A travers les actions qui sont mises en œuvre avec nos partenaires, nous œuvrons aussi à améliorer l'environnement global du quartier. Même si des défis importants demeurent, c'est une fierté que de constater les améliorations concrètes sur le terrain au bénéfice des habitants ».



Rappelons que parmi les autres réalisations, menées de concert avec la communauté et les autorités locales, on peut citer la construction de plusieurs infrastructures communautaires (dont les canaux de Ravine Vasquez), renforcement de ravines et espaces publics, la création de près de 2,000 emplois temporaires, des formations professionnelles pour 60 personnes, la mise en place d'activités de subsistance telles qu'une boulangerie pour 39 jeunes femmes, l'installation de près de 250 lampadaires au sein de quatre quartiers de Martissant, la plantation de plus de 3,000 arbres, l’ensemble guidé par le Plan d'Aménagement Urbain de 25 ans pour Grand Ravine, conçu en 2014 et approuvé par le gouvernement et la communauté.



