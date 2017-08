Haïti - Social : Arrivée massive de migrants haïtiens, le Chili préoccupé





Mardi, Carlos Appelgren, le Directeur Général des affaires consulaires et de l'immigration du ministère des Affaires Étrangères du Chili, qui répondait aux questions de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés sur la migration haïtienne et sur l'obligation d’un visa pour les haïtiens que le Gouvernement étudie, pour entrer au Chili, a révélé, qu’entre le 1er Janvier et le 26 juillet 2017, 44,289 haïtiens sont entrés sur le territoire chilien (source police judiciaire chilienne).



Rappelons que pour les 12 mois de l’année 2016, ce nombre s'élevait à 43,898, soit une augmentation de près de 75% cette année (en projection linéaire).



Appelgren a expliqué aux députés qu'en raison de l'augmentation très importante de cette migration de ressortissants haïtiens, un meilleur contrôle est nécessaire pour ceux qui se prétendent touristes en arrivant, alors qu’ils ont l’intention de rester et de travailler au Chili, rappelant que si leur intention est de travailler au Chili, il existe un visa à cet effet.



En outre, Appelgren a indiqué que, selon des enquêtes réalisées en Haïti, des réseaux de trafiquants encouragent les haïtiens à migrer au Chili et les arnaquent de plusieurs milliers de dollars américains pour les amener au Chili... À peine arrivée, ces haïtiens sont souvent victimes de vols par des complices de ces trafiquants, avant de se rendre compte qu’ils ont été trompés et qu’ils ont payé très cher de faux documents ou des documents inutiles.



SL/ HaïtiLibre