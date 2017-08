Haïti - Social : 7ème Édition du Festival du Bikini





Samedi 5 et dimanche 6 août, la Plage Publique de Montrouis accueillera la 7ème Édition du Festival Bikini organisé par Gabo Production, RTVC et Team champion, qui espèrent attirer cette année plus de 40.000 festivaliers durant les deux jours.



Les Organisateurs annoncent la participation à ce Festival de plusieurs artistes, des Dj’s, et des groupes musicaux dont : Izolan, Baky Popilè, TonyMix, DJ Jack, DJ Queen, Brothers Posse, Klass, Maestro, Dre,Mass Konpa, Sweet Micky, T-Vice, Vyab, Djakout #1 qui assureront l’ambiance du Festival et des défilés de jeunes filles en bikini.



Pour l’hébergement, François Judson, le Directeur Général de Gabo Production a expliqué que des festivaliers ont le choix d’utiliser leurs tentes ou de se loger dans les hôtels de la côte des Arcadins qui sont incités à proposer des Prix abordables pour la durée du Festival.



Concernant la sécurité les organisateurs précisent que des dispositions ont été prises avec la Police nationale d’Haïti et une agence de sécurité ainsi que des maitres-nageurs, en vue d’éviter les excès durant le Festival et assurer la sécurité des festivaliers.



HL/ HaïtiLibre