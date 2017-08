Haïti - Politique : Projet de construction de 2,000 maisons dans le Grand Sud





Mercredi en conférence de presse, Avenide Joseph l’un des 4 Porte-paroles de la Présidence, a confirmé l’annonce d’un projet de construction de 2,000 maisons dans les départements du Grand Sud.



Il s'agirait d'un projet de 15 millions de dollars américains, financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID). Chaque maison comprendra entre 2 et 3 chambres à coucher et sera construite dans le strict respect des normes para-cycloniques et antisismiques.



C’est l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) et l'Entreprise Publique de Promotion des Logements Sociaux (EPPLS) qui seront chargés de la mise en œuvre de ce projet.



TB/ HaïtiLibre