Haïti - AVIS : Appel à projets de développement rural (Sud d’Haïti)





Afin de contribuer à la relance des activités économiques à travers le secteur agricole et de favoriser le développement des initiatives locales génératrices de revenus et créatrices d’emplois en milieu rural dans la péninsule Sud d’Haïti, l’Ambassade de France en Haïti lance un appel à projets qui visent à redynamiser l’économie rurale dans les trois grandes régions affectées par l’ouragan Matthew (Sud, Nippes et Grand’Anse).



Cette initiative s’inscrit plus largement dans le cadre de l’octroi par la France à Haïti d’une enveloppe de 1,5 millions d’euros d’aide alimentaire en 2017 pour la poursuite du programme d’achats de productions agricoles locales conduit par la Coopération française et dans le souci d’accompagner les producteurs haïtiens fortement décapitalisés après le passage de Matthew.



Cet appel à projet est destiné aux acteurs locaux : associations de producteurs, ONG locales et aux partenaires de développement (ONG spécialisées dans le développement agricole) déployés dans la péninsule Sud d’Haïti. Les projets devront traiter l’un des domaines suivants :



- Production végétale/développement de l’arboriculture ;

- Production de semences ;

- Élevage ;

- Transformation de produits agricoles ;

- Pêche et Aquaculture.



Télécharger l’appel à projets : http://www.haitilibre.com/docs/appel_a_projets_-_programme_d_aide_alimentaire.pdf



Télécharger le formulaire de demande de subvention : http://www.haitilibre.com/docs/formulaire_de_demande_subvention.doc



Les dossiers complets doivent être déposés au local de l’Ambassade de France en Haïti à 51, rue Capois, BP 1312-Port-au-Prince, ou transmis par voie électronique à l’attention de M. David CHENU à l’adresse : (david.chenu@diplomatie.gouv.fr)



Date limite de dépôt : 4 septembre 2017



NOTE : Les dossiers incomplets seront disqualifiés.



HL/ HaïtiLibre