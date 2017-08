Haïti - Technologie : Centrale électrique des Irois, une première au pays





Jeudi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son Conseiller spécial en énergie, Evenson Calixte, et du Député de la circonscription s'est rendu dans la commune des Irois (Département de la Grand'Anse), sur le site de construction de la future Centrale de production électrique de la zone, qui sera une première Haïti en matière de technologie, puisque cette centrale utilisera un système de production d’énergie mixe : diesel, éolien et solaire.



En terme d’énergie alternative renouvelable, cette Centrale aura une capacité de production de 160 kilowatts d'énergies éoliennes et solaires combinées.



Notons que précédemment une vaste opération de réparation et de modernisation a déjà été effectuée sur le réseau de distribution électrique fortement endommagé par le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016, en prévision notamment de la mise en service de cette nouvelle future centrale.



HL/ S/ HaïtiLIbre