Haïti - Environnement : Les jeunes des Cayes s’impliquent dans la gestion des déchets





À l’initiative de la Mairie des Cayes, appuyé par le Comité Interministériel et d’Aménagement du Territoire (CIAT), le groupe « Écolo Jeune » des Cayes, anime un camp d’été « Zéro Fatras » à Gelée http://www.haitilibre.com/article-21633-haiti-actualite-zapping.html jusqu’au 26 août à l’intention des jeunes de la ville, grâce à l’appui financier d’ONU Environnement dans le cadre d’un fond mis à sa disposition par le gouvernement de la Norvège.



« Ce camp d’été représente un élément de l’une des composantes du projet « Gelée Zéro Fatras » de la Mairie des Cayes qui figure parmi une série d’expériences pilotes qui seront mises en œuvre par la Mairie de concert avec le CIAT en vue d’alimenter un plan de gestion intégrée des déchets solides et excrétas pour la ville des Cayes et ses alentours qui est déjà en cours d’élaboration » a expliqué Stevens Simplus de CIAT.



Cette activité débutée le 24 juillet dernier, vise entre autres à former 100 jeunes élèves issus des classes de 3ème à la Rhéto de différentes écoles de la ville des Cayes sur la problématique de la gestion des déchets solides pour qu’âpres le camp, ces jeunes soient en mesure de jouer un rôle de sensibilisateurs auprès des visiteurs et des habitants de l’environnement immédiat de la plage et dans leurs communautés respectives.



Pour mieux sensibiliser les jeunes, les intervenants abordent plusieurs sujets au cours de ce camp entre autres : la caractérisation des déchets sur la plage de Gelée, la flore et la faune de la plage, la sensibilisation et la valorisation des déchets, les risques environnementaux liés à la plage.



Selon Saint Cyr Jean Aubierge, ingénieur municipal de la Mairie des Cayes, son institution a conçu ce projet dans le but également de sensibiliser les marchandes et les visiteurs à avoir des comportements responsables en vue de la fondation d’une association de vigie citoyenne



A côté des interventions spécifiques liées à la gestion des déchets, le groupe « Écolo Jeune » anime le camp par des activités socioculturelles, sportives et participe aussi au nettoyage de la plage.



HL/ HaïtiLibre