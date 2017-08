Haïti - Santé : Relance du projet d'hôpital communautaire de référence à Ouanaminthe





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe et Marie Gréta Roy Clément, la Ministre de la Santé Publique ont tenu une réunion de travail autour de la relance du dossier de construction de l'hôpital communautaire de référence (HCR) de Ouanaminthe.



Suite à cette rencontre, une demande de décaissement de 20 millions de gourdes a été adressée au Ministre de l'Économie et des Finances pour les travaux d'implantation.



Notez que cet Hôpital ultra moderne estimé à 8 millions de dollars, est cofinancé par l'État mexicain à hauteur de 6 millions et pour 2 millions par le Trésor Public haïtien http://www.haitilibre.com/article-17449-haiti-mexique-projet-d-hopital-de-7-millions-de-dollars-a-ouanaminthe.html







Soulignons que ce projet est inscrit dans le programme d'investissement public 2016-2017 rectifié ainsi que dans le projet de lois de finances 2017-2018. Dans le cadre de ce dernier, une ligne budgétaire « Développement de la bande frontalière » a été inscrite pour le financement de grands projets d'infrastructures.



HL/ HaïtiLibre