Haïti - Religion : Subventions pour la reconstruction d'églises





La Conférence américaine des Évêques Catholiques du Sous-Comité de l'Église en Amérique latine a attribué près de 4 millions de dollars sous forme de 244 subventions pour soutenir le travail pastoral de l'Église en Amérique latine et dans les Caraïbes.



Les projets qui ont reçu un financement comprennent pour Haiti :



- Formation catéchétique : Ce projet permettra la formation de 400 agents pastoraux de quatre paroisses qui ont été touchés par l'ouragan Matthew. La formation sera centrée sur le thème de la famille chrétienne et se déroulera au cours de trois jours. Des séminaires, des ateliers et des discussions en groupe seront facilités, ainsi que des opportunités pour la prière et la messe quotidienne.



- En outre, une première subvention pour aider à reconstruire les églises dans la partie occidentale d'Haïti après le passage de l'ouragan Matthew a été approuvée. D’autres demandes et projets seront examinées lors des prochaines réunions du Sous-Comité.



« Je suis continuellement inspiré de tous ceux qui soutiennent la collection pour l'Église en Amérique latine », a déclaré l'évêque Eusebio Elizondo, évêque auxiliaire de Seattle et président du Sous-comité de l'Église d'Amérique latine « La générosité des catholiques à travers les États-Unis fait une différence dans la vie d'innombrables personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette générosité reflète l'amour et la compassion de Dieu. Je peux le voir surtout dans la réponse que nous avons reçue pour aider les victimes de l'ouragan Matthew. Avec cette aide, nous finançons non seulement les projets pastoraux, mais aidons à reconstruire les églises dans certains diocèses d'Haïti ».



D'autres domaines de financement comprennent la formation au leadership laïc, séminaires et formation religieuse, le ministère des prisons et le ministère de la jeunesse. Les subventions sont financées par la Collection annuelle pour l'Église en Amérique latine, prise dans de nombreux diocèses à travers les États-Unis le quatrième dimanche de janvier. Les subventions à Haïti sont financées par la Collection spéciale pour Haïti, qui s'est produite après le séisme de 2010. Ces efforts de reconstruction sont gérés par le Partenariat pour la reconstruction de l'Église en Haïti (PROCHE).



HL/ HaïtiLibre