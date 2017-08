Haïti - AVIS : 3 Ministères rappellent à l’ordre les Centres de GPL





Les Ministères du Commerce et de l'Industrie, de l'Environnement, de la Justice et de la Sécurité Publique ont constaté à travers leurs services d'inspection que de nombreux Centres de remplissage et Micro Centres de Distribution de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) fonctionnent sans aucun respect des conditions contenues dans le communiqué conjoint du 30 décembre 2015 http://www.icihaiti.com/article-16282-icihaiti-securite-inquietude-devant-la-proliferation-anarchique-des-distributeurs-de-gpl.html



Face à un problème sérieux de sécurité publique que représente l'installation anarchique des Centre de GPL, ces 3 ministères rappellent aux propriétaires de ces centres, qu'ils ont jusqu’au mardi 8 août 2017 pour se conforme aux dispositions légales en la matière.



Faute pour eux de se conformer aux dispositions légales, il sera appliqué à leur encontre la sanction appropriée, soit la fermeture.



HL/ HaïtiLibre