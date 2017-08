Haïti - Économie : Situation économique d’Haïti au 3e trimestre 2017





Dans ses dernières notes sur la politique monétaire, la Banque de la République d’Haïti (BRH) explique en résumé qu’au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2016 - 2017, la politique monétaire mise en œuvre par la BRH a été marquée principalement par la stabilité des taux directeurs, et l’augmentation des interventions de la Banque Centrale sur le marché des changes.



Cette politique a été conduite dans un environnement économique national caractérisé par le relèvement des prix des produits pétroliers à la pompe et du tarif des transports en commun. Ces ajustements à la hausse ont contribué à l’augmentation des pressions inflationnistes enregistrées en fin de trimestre. Au niveau de la balance courante, les transferts privés sans contrepartie en provenance de l’extérieur ont connu une hausse exceptionnelle.



De son côté, la situation financière de l’État a été marquée par un repli du financement monétaire du déficit budgétaire. Les données disponibles sur le système bancaire pour le mois d’avril 2017 font état d’une amélioration de sa rentabilité, du maintien de la qualité de l’actif ainsi que du renforcement du poids des dépôts comme principale source de financement.



Sur le plan international, l’amélioration continue de la croissance économique et de la situation de l’emploi aux États-Unis a amené la Réserve Fédérale à relever, encore une fois, ses taux directeurs alors que la Banque Centrale Européenne a maintenu une politique monétaire accommodante.



En République Dominicaine, face à la remontée de l’inflation, les autorités monétaires ont choisi de relever les taux directeurs.



Sur les marchés internationaux des matières premières, les cours du pétrole se sont orientés à la baisse alors que prix des produits alimentaires indiquent une hausse après trois mois consécutifs de repli.



