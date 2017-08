Haïti - Politique : Les livres scolaires subventionnés, toujours pas disponible





À moins d’un mois de la rentrée des classes, prévue le 4 septembre prochain, les livres scolaires subventionnés ne sont toujours pas disponibles selon le Ministère de l’Éducation National, qui n’est pas en mesure de dire quand ces ouvrages seront disponibles... Pourtant, le Ministère affirme avoir versé près de 600 millions de Gourdes de subventions aux différentes imprimeries, impliquées dans la production de ces livres...



Le Ministère précise que les subventions sur les manuels scolaires pour la rentrée 2017-2018, sont maintenues cette année à hauteur de 70% pour les manuels scolaires du 1er et 2e cycle soulignant que certains livres du 3e cycle seront subventionnés à hauteur de 60 % et concerne plus particulièrement les élèves d’établissements scolaires non publics et privés.



Par ailleurs le Ministère souligne que « Le système de dotation d’ouvrages est aussi maintenu pour les écoles publiques, congréganistes nationales ou presbytérales nationales […] » Rappelons que dans le cadre de la dotation, l’élève reçoit des ouvrages scolaire qu’il doit bien entretenir et qu’il devra remettre à la fin de l’année académique afin qu’un autre élève puisse en bénéficier.



Depuis la fin des années 1990, le Gouvernement à travers le Ministère de l’Éducation, subventionne certains ouvrages scolaires, afin de réduire le fardeau des coûts de la rentrée des classes pour les parents.



S/ HaïtiLibre