Haïti - Montréal : Près de 2,400 haïtiens demandeurs d'asile, le CECI appelle à l'aide





L’arrivée massive d'immigrants haïtiens en provenance des États-Unis, qui traversent illégalement la frontière près du poste frontière Saint-Bernard de Lacolle, craignant comme près de 60,000 de leurs compatriotes aux États-Unis de perdre leur Statut de Protection Temporaire TPS aux États-Unis http://www.haitilibre.com/article-21037-haiti-flash-prolongation-du-tps-procedures-a-suivre.html et d’être expulsé en Haïti leur pays d’origine, se poursuit sans ralentissement significatif http://www.haitilibre.com/article-21717-haiti-flash-vagues-de-refugies-haitiens-sans-precedent-au-quebec.html



Selon le Ministère québécois de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 2,388 immigrants se trouverait hébergé à Montréal, dont environ 700 au Stade olympique, transformé en centre d’accueil la semaine dernière. Quelque 300 demandeurs d’asile étaient aussi attendus dimanche dans l’ancien édifice des Sœurs de la Providence d'Ahuntsic-Cartierville.



Le Centre d'études et de coopération internationale (CECI) lance un appel à la population québécoise à faire preuve de solidarité et d'humanisme des migrants demandeurs d'asile et lui demande de soutenir la Maison d'Haïti, un organisme communautaire et culturel montréalais membre du CECI établit depuis 45 ans, dédiée à l'éducation et à l'intégration des personnes et des familles immigrantes ainsi qu'à la création et au développement de liens étroits avec la société d'accueil.



Marjorie Villefranche, la Directrice de la Maison d'Haïti souligne « Les demandeurs d'asile doivent rapidement trouver un logement et s'équiper. Pour une famille avec des enfants, ça prend une bonne installation. Surtout si la situation précaire perdure... »



De son côté, Claudia Black la Directrice Générale du CECI a déclaré « Lorsqu'une situation d'urgence se présente en Haïti, le CECI intervient immédiatement, et à chaque fois, nous recevons le concours de la communauté canado-haïtienne de Montréal. Cette fois, c'est à notre tour de soutenir les actions de la Maison d’Haïti afin d'assurer le meilleur accueil possible aux centaines de demandeurs d'asile qui traversent actuellement la frontière entre les États-Unis et le Canada ».



Le CECI invite donc la population souhaitant apporter son aide à faire un don directement sur le site web de la Maison d'Haïti : www.mhaiti.org/faire-un-don



