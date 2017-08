Haïti - Économie : Nouvelle base de données d’entreprises haïtiennes aux standards internationaux





Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD - Haïti) en collaboration avec la « Banco Interamericano de Desarrollo », le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haiti (CCIH) forment des consultants haïtiens qui vont travailler à la mise en place d’une base de données de fournisseurs haïtiens nationaux répondant aux standards internationaux.



Ces consultants accrédités en « Haïti Services Providers » (HSP) seront en mesure d'évaluer les entreprises haïtiennes qui répondent aux spécificités techniques requises pour s’enregistrer sur cette nouvelle base de données.



Cette initiative du PNUD vise à élargir le nombre d’entreprises haïtiennes pour le commerce international. Cela permettra d’avoir un effet à moyen terme sur l’amélioration des compétences en matière de commerce extérieur, ainsi que sur l’augmentation des exportations et la croissance de l’économie haïtienne. Ce processus contribuera également à la création d’emplois de qualité.



Le lancement de cette nouvelle base de donnée, impulsera une nouvelle dynamique nationale pour l'élaboration de stratégies axées sur le renforcement des chaines productives dans un contexte d’internationalisation des entreprises haïtiennes et de restauration des capacités locales.



HL/ HaïtiLibre