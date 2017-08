Haïti - Politique : OFATMA, défis et perspectives





Dans le cadre des lundis de la presse Agabus Joseph le Directeur Général de l’OFATMA / CONAM (Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et de Maternité / Coordination Nationale de l’Assurance Maladie) a présenté un résumé de la situation et les perspectives de son institution.



Agabus Joseph, a rappelé que l'OFATMA placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales va célébrer ses 50 ans, le 25 août prochain, avait pour Mission d'assurer la gestion du Programme d'Assurance d'Accidents du Travail, Maladie et Maternité et le Programme d'Auto Assurance des Agents de la Fonction Publique , coordonné par la CONAM, soulignant « La mission de L'OFATMA tourne autour de trois principes fondamentaux : Solidarité, Egalité d'accès, Soins de qualité »



Rappelant que l’OFATMA était présent dans le pays à travers ses trois hôpitaux au Cap-Haïtien, à Cité Militaire et Aux Cayes, il a annoncé qu’un protocole d'accord avait été signé avec d’autres hôpitaux pour accompagner les assurés à travers tout le territoire.



Il a rappelé également l'inauguration d'un service de Dialyse le 17 mai passé à l'OFATMA de la Cité Militaire http://www.haitilibre.com/article-20972-haiti-sante-inauguration-d-un-service-de-dialyse-a-l-hopital-ofatma.html , annonçant que dans la perspective d'avoir un réseau national de Dialyse, deux autres services seront inaugurés, avant le 15 août 2017, au Cap-Haïtien et aux Cayes.



Enfin, il a indiqué que plusieurs autres projets étaient en cours d'étude, tels que le renforcement des services de l'OFATMA à Port-au-Prince, la construction d'un Centre hospitalier à la Société Nationale de Parcs Industriels (SONAPI), au Parc Industriel à Caracol et un troisième à Port-de-Paix, ajoutant qu’en rationalisant ses dépenses, l'OFATMA comptait pouvoir réaliser beaucoup plus de travaux sociaux.



