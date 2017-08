Haïti - RD : Le nombre de retours volontaires d’haïtiens augmente





Lundi, la Direction Générale de la Migration (DGM) a informé que 127 ressortissants haïtiens qui vivaient en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain, ont bénéficié du programme de retour volontaire http://www.haitilibre.com/article-21142-haiti-rd-programme-de-retour-volontaire-toujours-actif.html http://www.haitilibre.com/article-14325-haiti-politique-autobus-prives-et-demenagement-gratuit-pour-les-retours-volontaires.html et sont retournés en Haïti avec tous leurs biens dans des véhicules fournis par la DGM.



Le Lieutenant-Général Maximo William Muñoz Delgado, qui dirige la DGM a précisé que le retour volontaire de ce groupe d’haïtiens composé de 74 adultes et 53 mineurs, avait été effectué en coordination avec l'Organisation internationale de Migration (OIM) et que les haïtiens avaient été reçus à la frontière haïtienne par des responsables de la migration d’Haïti. Il a tenu a souligner que les ressortissants haïtiens se sont dit satisfait de l'attention et de l’aide qu'ils avaient reçu des autorités dominicaines.



Notez que selon les données de la DMG, plus de 50% des haïtiens qui retournent volontairement en Haïti sont des femmes, qui en République dominicaine étaient engagées pour la plupart comme personnel domestique.



Delgado qui rappelle que c’est le troisième groupe de retour volontaire ces dernières semaines, a souligné que le nombre d’haïtiens faisant appel au programme gratuit de retour volontaire a beaucoup augmenté. Par ailleurs, il a déclaré qu'il avait donné des instructions précises aux inspecteurs de la DGM afin que l'attention soit accordée non seulement aux haïtiens illégaux, mais aussi aux étrangers d'autres nationalités, qui sont vivent sur le territoire dominicain illégalement.



SL/ HaïtiLibre