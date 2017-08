Haïti - FLASH : inauguration de la première usine chinoise en Haïti





La semaine écoulée le Groupe dominicain « M » dirigé par Fernando Capellan qui gère la zone franche de la Compagnie de Développement Industriel S.A. (CODEVI), située à Ouanaminthe sur plus de 600,000 m2, a procédé à l’inauguration de la première usine de la République Populaire de Chine « Everbright Headwear » spécialisée dans la fabrication de casquettes de tous les types pour différentes marques et pour plusieurs marchés internationaux. Cette usine chinoise qui va créer au départ autour de 600 emplois, va confectionner des casquettes entre autres pour les joueurs des grandes ligues de baseball notamment pour la Ligue Majeure de Baseball (MLB)



Lorsque l’usine aura atteint sa vitesse de croisière, elle produira environ 3 millions de casquettes par année et emploiera 1,500 ouvriers haïtiens et dominicains.



Le Groupe « M » recrute actuellement les cadres de Direction, des ingénieurs ainsi que des ouvriers. Rappelons que la CODEVI emploi actuellement plus de 10,000 haïtiens http://www.icihaiti.com/article-16087-icihaiti-economie-vers-la-creation-de-3-000-nouveaux-emplois-a-la-codevi.html



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20481-haiti-economie-jovenel-moise-tres-interesse-par-le-projet-binationale-quisqueya.html

http://www.haitilibre.com/article-17192-haiti-rd-developpement-de-la-frontiere-200-000-emplois-sur-10-ans.html

http://www.icihaiti.com/article-16087-icihaiti-economie-vers-la-creation-de-3-000-nouveaux-emplois-a-la-codevi.html

http://www.haitilibre.com/article-11669-haiti-economie-le-parc-industriel-codevi-11-ans-de-developpement-economique-reussies.html



TB/ HaïtiLibre