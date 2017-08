Haïti - Social : Décès du Dr. Victor Laroche





Le Dr. Guiteau Jean-Pierre, Président de la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne a appris avec beaucoup d'émotion et de tristesse la nouvelle du décès du Dr Victor Laroche, ancien Président de la Croix-Rouge Haïtienne (1966-1985), ancien Ministre de la Santé Publique et de la Population et éminent Professeur de Santé Publique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie (UEH), survenu dimanche 6 aout en sa résidence privée.



« Au nom de la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne, le Président Guiteau Jean-Pierre, présente toutes ses sympathies à la famille du défunt, à ses enfants et particulièrement à son fils, son collègue et ami, le Docteur Ronald Laroche.



Ses condoléances vont aussi à tous les membres et volontaires de la Croix-Rouge Haïtienne affligés par ce deuil.



Que l'âme de notre ancien Président repose en Paix dans les jardins du Seigneur ! »



Les funérailles du Dr. Laroche seront chantées ce mercredi 9 août 2017 à l'Eglise Saint-Pierre de Pétion-Ville à 8h30 où l'exposition aura lieu dès 7h30 a.m.



HL/ HaïtiLibre