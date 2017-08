Haïti - Québec : Deux ministres haïtiens en mission à Montréal





Mardi après-midi, suite à l’arrivée au Québec de plusieurs milliers d’haïtiens demandeurs d’asile, en provenance des États-Unis, qui traversent illégalement la frontière près du poste frontière Saint-Bernard de Lacolle, craignant comme près de 60,000 de leurs compatriotes aux États-Unis de perdre leur « Statut de Protection Temporaire » (TPS) aux États-Unis http://www.haitilibre.com/article-21037-haiti-flash-prolongation-du-tps-procedures-a-suivre.html et d’être expulsé en Haïti, deux ministres haïtiens sont arrivés à Montréal et ont été reçu par le maire de Montréal Denis Coderre.



Antonio Rodrigue, le Ministre des Affaires Étrangères et sa collègue Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger, affirme être mandaté par le Président Jovenel Moïse pour s’entretenir avec les autorités canadiennes et provinciales et déterminer la meilleure contribution que pourrait avoir son gouvernement pour faire face à la situation des migrants qui affluent à la frontière canadienne et faciliter leurs démarches d'intégration dans la société canadienne.



Lors d’une conférence de presse conjointe avec le maire de Montréal, le Chancelier Rodrigue a dit qu’ils avaient aussi pour objectif de « rassurer » ses concitoyens éprouvés par le voyage et si nécessaire « s’il y en a qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas de pièces d'identité, de passeport ou d’autres documents qu’ils ont besoin, nous venons évaluer cette situation avec eux. »



Antonio Rodrigue s’est bien gardé de rendre responsable directement cette situation, la politique du Président américain Donald Trump, expliquant que les mesures anti-immigration aux États-Unis ne sont pas le seul facteur, bien qu’il reconnaisse que ces mesures puissent inquiéter plus d'un haïtien vivant sur le territoire américain sous le statut du TPS mais il explique « Peut-être que des gens voient que la nouvelle politique migratoire aux États-Unis est défavorable à leurs conditions ? Peut-être qu'ils voient le Québec et le Canada comme des terres plus hospitalières [...] les haïtiens parle français, peut-être pensent-ils qu’ils peuvent mieux s’intégrer ici ? » concluant « s’il y a des gens qui ne sont pas acceptés au Canada, Haïti les accueillera avec ses moyens [...] Le gouvernement est en train de faire des efforts pour améliorer les choses en Haïti. Non seulement pour garder les ressortissants, mais permettre à ceux qui veulent revenir qu’ils puissent trouver leur place dans la société haïtienne [...] ».



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21748-haiti-montreal-pres-de-2-400-haitiens-demandeurs-d-asile-le-ceci-appelle-a-l-aide.html

http://www.haitilibre.com/article-21717-haiti-flash-vagues-de-refugies-haitiens-sans-precedent-au-quebec.html

http://www.haitilibre.com/article-21037-haiti-flash-prolongation-du-tps-procedures-a-suivre.html



SL HaïtiLibre