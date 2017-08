Haïti - Sécurité : Mort d’un jeune haïtien sur le pont frontalier Ouanaminthe-Dajabon





Lundi, le corps sans vie d'un jeune haïtien d’environ 22 ans a été retrouvé dans la zone entre les deux portes du pont frontalier qui sépare Ouanaminthe de Dajabon. Selon les premières observations policières, le jeune homme pourrait avoir fait une chute mortelle d’un taxi-moto.



Des agents dominicains de la Direction Centrale des Investigations Criminelles (DICRIM), un médecin légiste, des membres du Bureau du Procureur et des agents de la Police Nationale d’Haïti ont ouvert une enquête sur la cause du décès du jeune haïtien. Bien que les premiers éléments semblent suggérer que la cause du décès de la victime puisse être les conséquences une chute mortelle d’un taxi-moto, toute les pistes restent ouverte. La PNH a pris en charge le rapatriement du corps de la victime en Haïti.



Toutefois, d’autres causes de sa mort circulent dans la population en émoi, avide de rumeurs dans une zone où la tension est permanente entre haïtiens et dominicains. Certains accusent un militaire dominicain d’avoir tué le jeune haïtien à coup de bâton, d’autres évoquent une collision d’un taxi-moto haïtien avec la victime....



HL/ HaïtiLibre