Haïti - Tourisme : Enquête sur la satisfaction des visiteurs en Haïti





Mardi, la cellule statistique du Ministère du Tourisme, a réalisé une séance de formation à l'intention d'une cohorte de jeunes en vue de la réalisation d'une enquête sur la satisfaction ainsi que le niveau de dépenses des visiteurs de la destination Haïti au cours de la période estivale, considérée comme l'une des hautes saisons pour les arrivées des touristes.



Au sujet de cette enquête, soutenu par la Banque de la République d’Haïti, Andy Durosier le Directeur Général du Ministère a précisé « Nous lançons cette enquête dans le but de recueillir des données devant nous permettre de mieux définir les orientations pour le secteur notamment au seuil d'une nouvelle année fiscale »



L'enquête démarrera d'ici la fin de cette semaine avec une trentaine de jeunes issus des universités publiques et privées de la zone métropolitaine. Ces jeunes seront répartis dans les aéroports internationaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien.



Rappelons que le Ministère en est à sa 4ème enquête de ce genre.



HL/ HaïtiLibre