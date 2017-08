Haïti - Politique : Moïse en visite à la centrale électrique de Bonneau





Jeudi à Bonneau (Département du Nord-Ouest), le Président Jovenel Moïse, accompagné de l'ingénieur Fritz Caillot, Ministre des Travaux Publics, du député de Saint-Louis du Nord, Freud Morancy, et de plusieurs élus locaux a visité l'installation de la Centrale thermique au diesel d'une capacité de 1,6 mégawatts.



Le Chef de l’État en a profité pour renouveler sa promesse de tout mettre en œuvre en vue d'accélérer la mise en place des équipements devant transformer le potentiel éolien et solaire de la commune de Bonneau en énergie électrique et de faire passer la capacité actuelle de 1,6 à 20 mégawatts en exploitant le diesel, l’énergie solaire et le vent comme dans le cas de la future centrale des irois dont il a visité le site la semaine dernière http://www.haitilibre.com/article-21723-haiti-technologie-centrale-electrique-des-irois-une-premiere-au-pays.html



Grâce à son Groupe électrogène de 1,6 mégawatts, la Centrale de Bonneau alimentera les communes d’Anse-à-Foleur, de Saint-Louis du Nord et de La Pointe des Palmistes.



Notez qu’afin de favoriser le développement des énergies plus propre : solaires, éoliens, hydroélectrique et au gaz naturel l’Exécutif dans le projet de loi de finances 2017-2018 à l’article 24 propose l’abolition des droits de douane sur des marchandises comme entre autres : panneaux photovoltaïques, pompes solaires, réfrigérateurs solaire, générateurs éoliens, groupe électrogène solaire, convertisseurs de courant, éclairage solaires, chauffe eau solaire et les pièces détachées liées à l’entretien de ces équipements.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21342-haiti-flash-moise-reitere-sa-promesse-d-electricite-24-24-dans-tout-le-pays-d-ici-2-ans.html

http://www.haitilibre.com/article-21723-haiti-technologie-centrale-electrique-des-irois-une-premiere-au-pays.html

http://www.haitilibre.com/article-21727-haiti-actualite-zapping.html

http://www.haitilibre.com/article-21775-haiti-actualite-zapping.html

http://www.icihaiti.com/article-21773-icihaiti-politique-investiture-de-la-commission-pour-l-insertion-socio-professionnelle-des-jeunes.html



HL/ TB/ HaïtiLibre