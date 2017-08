Haïti - Politique : L'État apporte sa contribution aux travaux de Delmas





Mercredi, à l’invitation du Maire de Delmas, Wilson Jeudy le Président Jovenel Moïse, a visité certains chantiers de la commune, notamment dans les quartiers de Delmas 75, Siloe et Delmas 33. Il en a profité pour s’enquérir des besoins de l’administration communale, pour accélérer les travaux de construction d’infrastructures routières destinés à améliorer le cadre de vie et faciliter le déplacement de la population.



En présence du Ministre des Travaux publics, l’Ingénieur Fritz Caillot et du Député de Delmas, Gary Bodeau, le Chef de l’État a renouvelé ses promesses au Maire de Delmas de supporter ses efforts pour désenclaver et interconnecter sa commune. À cette fin, il va rapporter la contribution de l’État en fournissant à l'administration communale, l’asphalte nécessaire pour finaliser la construction des tronçons dans le cadre du développement d’une synergie entre tous les pouvoirs de l’État, en vue de créer un cadre favorable au développement du pays.



HL/ HaïtiLibre