Haïti - FLASH : 410 haïtiens arrêtés dans la Province d'Espaillat, 109 déportés en Haïti





Suite aux opérations de contrôle migratoire, réalisées cette semaine dans la province de Santiago Rodrigez (Nord-Ouest) où 510 haïtiens ont été arrêtés et 182 déportés en Haïti http://www.haitilibre.com/article-21766-haiti-flash-vaste-operation-contre-des-haitiens-en-rd-510-arrestations.html , la Direction Générale des Migrations (DGM), suite aux informations des services de renseignements a réalisé mercredi une nouvelle et importante opération comprenant un effectif de 104 hommes, incluant les inspecteurs, les agents de la DGM et le soutien de l’armée dominicaine, dans différentes localités des 8 communes de la province d'Espaillat (Nord) où 410 haïtiens ont été arrêtés pour fin de contrôle.



Après un processus d’identification et de vérification, 109 ressortissants haïtiens (93 hommes et 16 femmes) qui n'avaient pas de documents en règle, ont été déportés en Haïti par le poste frontière de Dajabón.



Dans un communiqué, la DGM a réitéré son appel aux citoyens de différentes nationalités qui se trouvent avec un statut migratoire expiré de se régulariser et ceux qui sont privés de documentation de retourner dans leur pays, afin d'éviter l'expulsion. La DMG rappelle que les opérations de contrôle vont se poursuivre dans d'autres provinces du territoire national pour identifier et déporter tous les étrangers sans papiers en règle, qui violent les dispositions de la loi.



HL HaïtiLibre