Haïti - Politique : Le Maire Chevry se réuni avec des représentants de la Communauté Internationale





Ralph Youri Chevry, le Maire de Port-au-Prince, accompagné de son Directeur de Cabinet et de ses Conseillers, a participé cette semaine, dans les locaux de la Délégation de l'Union Européenne (UE) en Haïti à une réunion avec plusieurs représentants de la communauté internationale notamment Manfred Auster, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne, Manuel Lorenzo, Ambassadeur du Royaume d'Espagne, Mme Carole Lucas, Conseillère à l'Ambassade de France et Massimo Scalorbi, Chef de la coopération de la Délégation de l'UE en Haïti.



L'objectif de la réunion, qui s’est tenue en présence de Matt Woods, Chargé d'affaires à la délégation de l'UE, était de clarifier la proposition chinoise de reconstruction de la Mairie et la construction de plusieurs nouveaux marchés publics http://www.haitilibre.com/article-21711-haiti-politique-vers-la-reconstruction-de-la-mairie-de-pap-avec-l-aide-de-la-chine.ht et d’évaluer les possibilités d'une collaboration plus soutenue entre la Mairie de Port-au-Prince et les différents acteurs internationaux impliqués en Haïti.



À l’issue de la réunion, les participants ont convenu de maintenir une communication plus soutenue avec la Mairie en multipliant ces réunions en vue de faciliter une meilleure collaboration avec l’Administration municipale de Port-au-Prince.



