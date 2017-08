Haïti - Santé : MSF va agrandir son Centre de soin pour grands brûlés





Médecins Sans Frontières (MSF) va agrandir son Centre de soins pour grands brûlés (situé à Drouillard, Port-au-Prince). Cet agrandissement comprendra 4 nouveaux bâtiments d’une superficie de 1,621 m2. Le plan comprendra un service ambulatoire, un service hospitalier, des salles d'isolement, une unité de soins intensifs et des équipements hospitaliers complets, ce qui en fera le premier du genre en Haïti. Rappelons que le Centre pour grands brûlés de MSF traite un grand nombre de brûlures graves résultant d'exposition aux flammes, liquides brûlants, à la manipulation de bonbonnes de gaz obsolètes ou encore de chocs électriques, risques qui font partie du quotidien en Haïti.



Pour la deuxième fois, MSF va faire appel à Veerhouse Voda Haïti, une entreprise conceptrice de logements résistants aux catastrophes, structures d'urgence et espaces communautaires. Les travaux devraient être achevé en 275 jours, car les méthodes exclusives de Veerhouse Voda permettent de finaliser une construction 5 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Grâce à l'utilisation de la mousse EPS fabriquée par l'usine locale la structure sera construite à moindre coût et selon les normes Eurocodes.



« Nous sommes heureux d'aider MSF à améliorer son Centre de soins pour grands brulés en Haïti [...] Cette installation sera construite avec une technologie plus rapide que les structures traditionnelles et aura en outre l'avantage de réduire la consommation d'énergie » a souligné Brendon Brewster, de Veerhouse Voda.



En savoir plus sur Veerhouse Voda :

Fondée en 2012, Veerhouse Voda Haïti est située à Port-au-Prince, et possède également des bureaux à New York et aux Pays-Bas. L'entreprise est spécialisée dans le design et la construction d'immeubles et de résidences économiques et résistants aux désastres. L’entreprise propose une méthode alternative polyvalente utilisant moins de matériaux, privilégiant le polystyrène expansé, consommant moins d'énergie et offrant des délais de construction plus courts que les méthodes traditionnelles. Ce système de construction est utilisé en Europe, en Asie, en Afrique et sur le continent américain, pour construire écoles, logements individuels, bureaux, hôpitaux, constructions commerciales, etc...



HL/ TB/ HaïtiLibre